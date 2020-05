Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Rollerfahrer flüchtet von Unfallstelle

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Samstag, gegen 17:10 Uhr, wollte eine 16-jährige Rollerfahrerin aus Niederkrüchten von der Hauptstraße in Niederkrüchten-Elmpt nach links in die Straße An der Wae einbiegen. Zeitgleich wollte ein Rollerfahrer von der Straße an der Wae nach links auf die Hauptstraße einbiegen. Die 16-Jährige erschrak über den Abbiegevorgang des unbekannten Rollerfahrers und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Rollerfahrer hielt zunächst an und half der 16-Jährigen aufzustehen. Anschließend entfernte er sich über die Hauptstraße, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Flüchtige war mit einem schwarzen Roller unterwegs, trug einen Helm und hatte einen weißen Drei-Tage-Bart. Angaben zum Kennzeichen konnte die Geschädigte nicht machen./HJR (403)

