Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Schifferstadt (ots)

Am 03.06.19, gegen 17:15 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer in der Burgstraße beobachtet, wie das vor ihm fahrende Auto einen am Straßenrand geparkten PKW streifte. Der Unfallverursacher fuhr jedoch einfach weiter, bis ihn der Zeuge einige Zeit später durch Zeichengebung zum Anhalten bewegen konnte. Er machte den Flüchtigen auf sein Fehlverhalten aufmerksam, wobei ihm starker Alkoholgeruch auffiel. Die dann hinzugerufenen Beamten stellten bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,56 Promille fest und nahmen den 41-jährigen Unfallverursacher mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis umgehend sichergestellt. Der Sachschaden beträgt ca. 3.200EUR.

