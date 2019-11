Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall durch Falschfahrer

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfall auf der B 19 mit drei Fahrzeugen

Am Freitagabend gegen 20:20 Uhr befuhr eine 65-jährige Fiat Lenkerin die Ausfahrt Oberkochen Nord in falscher Fahrtrichtung und fuhr entgegen auf die B 19. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einer 22-jährigen Hyundai Lenkerin. Der Hyundai wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrspur geschleudert und kollidierte hier mit dem VW Touran eines 54-jährigen. Alle Beteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser. Nach jetzigem Kenntnisstand blieben sie unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 60.000 Euro. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 19 war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 22:38 Uhr in Fahrtrichtung Heidenheim gesperrt.

