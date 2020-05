Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Leichtkraftrad flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrerin

Brüggen (ots)

Am 08.05.2020 gegen 22.10 Uhr befuhr eine 66-jährige Fahrradfahrerin mit ihrer Freundin den Deichweg aus Richtung Brüggen kommend. Im Kreuzungsbereich Deichweg/Auf dem Eggenberg wollte die Radfahrerin nach links in Richtung Oebeler Straße abbiegen. Hierbei kam ihr ein Leichtkraftrad entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Leichtkraftradfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Brüggen fort. /HJR (400)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Heinz-Josef Reinhart

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: heinz-josef.reinhart@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell