Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 35-Jähriger am Hauptbahnhof festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am heutigen Mittwoch (29.01.2020) einen 35-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Im Zuge der Identitätsfeststellung des polnischen Staatsangehörigen stellte die Streife fest, dass der wohnsitzlose Mann wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Essen mittels Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Er wurde daraufhin festgenommen und zum Bundespolizeirevier verbracht. Da der 35-Jährige die Geldstrafe von insgesamt 600,- Euro letztlich nicht aufbringen konnte, verbrachten ihn die Beamten im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt. Er musste dort eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen antreten.

