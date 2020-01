Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Getränkeautomat beschädigt

Esslingen-Zell (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen (28.01.2020) einen Getränkeautomaten am Bahnhof Esslingen-Zell beschädigt und daraus Waren entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die mutmaßlichen Täter wohl zunächst über das Entnahmefach des Automaten Zugang zu den Waren, beschädigten in der Folge die Warenauslage und entwendeten im Anschluss eine bislang noch unbekannte Anzahl an Getränken. Eine Streife der Bundespolizei sicherte vor Ort die Beweislage und stellte dabei zudem einen weiteren beschädigten Warenautomaten fest. Den polizeilichen Maßnahmen vor Ort war zuvor ein Bürgerhinweis vorausgegangen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt. Die Bundespolizei hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell