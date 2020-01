Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Platzverweis nicht nachgekommen

Schwäbisch Gmünd (ots)

Ein 22-Jähriger hat am Freitagnachmittag (24.01.2020) gegen 16:00 Uhr Widerstand gegen die Maßnahmen einer Streife der Bundespolizei geleistet und dabei versucht einen Beamten anzugreifen. Die eingesetzten Bundespolizisten hatten dem 22-jährigen Deutschen zuvor einen Platzverweis erteilt. Hintergrund der Maßnahme war ein vorausgegangener Bürgerhinweis, dass der Tatverdächtige zuvor Frauen am Bahnsteig belästigt haben soll. Da der aggressive 22-Jährige den Aufforderungen der eingesetzten Beamten allerdings nicht nachkam, diese beleidigte und zudem versuchte abgestellte Fahrzeuge zu beschädigen, sollte in der Folge das Aufenthaltsverbot zwangsweise durchgesetzt werden. Hierbei stemmte sich der Mann gegen die Laufrichtung der Streife und versuchte einen Polizisten mit einem Faustschlag anzugreifen. Er konnte letztlich mit Unterstützung einer hinzugerufenen Streife der Landespolizei fixiert und gefesselt werden und wurde im Anschluss auf ein Polizeirevier verbracht. Der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann wurde anschließend in einer Gewahrsamszelle ausgenüchtert und durfte die Dienststelle erst am Folgetag wieder verlassen. Der im Ostalbkreis wohnhafte Tatverdächtige muss nun u.a. mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte rechnen. Zeugen, sowie insbesondere eventuelle Geschädigte, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 bei der Bundespolizei zu melden.

