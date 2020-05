Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Vorfahrt Missachtet - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstag gegen 14.10 Uhr fuhr ein 48-jähriger Autofahrer (irakisch) aus Lobberich vom Parkplatz des Kreishauses auf die Lindenstraße in Viersen. Vor dem querenden Radweg, der für beide Richtungen zugelassen ist, hielt er zunächst an, da die Sicht durch eine Hecke teilweise eingeschränkt ist. Als der 48-Jährige dann abbog, missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Radfahrers. Der 29-jährige Dülkener bremste und konnte so einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Allerdings rutschte der 29-Jährige bei dem Bremsmanöver aus und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. /wg (397)

