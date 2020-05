Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Motorrad gestohlen und wiedergefunden - Polizei sucht Zeugen

Viersen-Süchteln (ots)

In der Nacht zu Freitag, zwischen 21.45 und 02.45 Uhr, stahlen Unbekannte von der Friedrich-Ebert-Straße in Süchteln ein rotes Motorrad der Marke Honda mit KK-Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde in der Nacht im Bereich Neuss mit frischen Unfallschäden aufgefunden. Als Einsatzkräfte der Viersener Polizei hinsichtlich eines möglichen Unfallgeschehens bei dem Besitzer ermittelten, stellte sich heraus, dass das Motorrad gestohlen worden war. Die Kriminalpolizei in Dülken hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf die Diebe über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (398)

