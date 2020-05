Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus

Viersen (ots)

Wie der Polizei gestern angezeigt wurde, brachen Unbekannte vermutlich in der Zeit zwischen dem 07.05. und dem 11.05.2020 in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses auf der Straße 'Lichtenberg' in Viersen ein. In einem Fall hebelten die Einbrecher die Wohnungstür auf. Im zweiten Fall verschafften sich die Täter zunächst Zugang zum Dach und hebelten von dort aus ein Fenster auf. Nach ersten Feststellungen stahlen die Täter Bargeld, Kosmetika und persönliche Gegenstände. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (406)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell