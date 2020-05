Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Fahrradunterstandes an der Berufsbildenden Schule in Jever

Jever (ots)

Am 29.05.2020, gegen 02:55 Uhr, wurde der Polizei in Jever über die Leitstelle Oldenburg ein Feuer im Bereich der Berufsbildenden Schule Jever in der Schützenhofstraße mitgeteilt.

Die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeikommissariates Jever konnten vor Ort feststellen, dass der Fahrradstand der Berufsbildenden Schule in Brand steht.

Eine angrenzende Garage und Maschinenraum wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Jever konnte der Brand gelöscht werden. Eine Bezifferung des durch den Brand entstanden Schadens ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Jever unter der Telefonnummer 04461 92110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell