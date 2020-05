Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Gaggenau (ots)

Ein Auffahrunfall hat am Montagmittag in der Hauptstraße, in Höhe eines dortigen Automobilwerks, zu einem Verletzten und rund 8.000 Euro Sachschaden geführt. Eine 55 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war hierbei gegen 13:40 Uhr in das Heck eines 73-jährigen Golf-Lenkers geprallt. Der Senior wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Rastatter Krankenhaus gebracht. Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb nach ersten Erkenntnissen unversehrt. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

