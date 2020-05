Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unbekannter beschädigt Auto, gibt es Zeugen?

Rastatt (ots)

Am Freitagmittag wurde ein im Biblisweg geparkter Audi durch Unbekannte beschädigt. Die 71 Jahre alte Fahrerin des Wagens stellte den Audi gegen 13 Uhr auf dem dortigen Parkplatz eines Supermarktes ab. Als sie um 13:40 Uhr zurückkehrte, hatte ihr Auto Kratzer an der hinteren linken Tür, der hinteren linken Stoßstange und am hinteren linken Radkasten. Nach bisherigen Feststellungen war der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Fahrzeugs beim Ausparken gegen den Audi der 71-Jährigen geprallt und hat sich anschließend unerlaubt entfernt. Zurück blieben weiße Lackantragungen am Audi sowie ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten unter der Telefonnummer: 07222 761-0 um Hinweise zum Unfallverursacher.

