Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Getunte Autos aus dem Verkehr gezogen

Offenburg (ots)

Eine genauere Überprüfung durch Beamte des Polizeireviers Offenburg wurde am frühen Sonntagabend gleich drei BMW-Fahrern zum Verhängnis. Die Beamten wurden gegen 18.20 Uhr in der Hauptstraße auf insgesamt fünf in einer Kolonne fahrende BMW aufmerksam. Die augenscheinlich hochmotorisierten und frisierten Autos wurde daraufhin genauer unter die Lupe genommen. Hierbei stellten die Ermittler fest, dass an drei der fünf Fahrzeugen diverse technische Veränderungen vorgenommen worden waren, was zum Erlöschen der jeweiligen Betriebserlaubnis geführt hat. Aus diesem Grund stellten die Beamten einen 1er und zwei 3er BMW sicher und zogen diese bis auf Weiteres aus dem Verkehr. Gegen deren 23, 24 und 31 Jahre alten Fahrer wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

