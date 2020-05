Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gefährdung des Straßenverkehrs

Kehl (ots)

Ein 31-jähriger VW-Fahrer war am frühen Sonntagabend auf der Hauptstraße unterwegs und wollte kurz vor 19 Uhr in die Ehrmannstraße einbiegen. Vermutlich war sein vorangegangene Alkoholkonsum der Grund dafür, dass er im weiteren Verlauf die Kontrolle über seinen Wagen verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen die Außenbestuhlung sowie die Wand eines angrenzenden Restaurants krachte. Der 31-Jährige verursachte so einen geschätzten Sachschaden von rund 30.000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell