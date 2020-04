Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisstensuche - Polizei sucht nach 30-Jährigem aus Landau

Klingenmünster (ots)

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise bei der Suche nach einem 30-Jährigen aus Landau. Dieser wurde zuletzt am 22.04.2020, gegen 21:00 Uhr, im Bereich Klingenmünster gesehen. Der Mann ist auffallend hager. Bei seinem Verschwinden war er mit einer roten Hose und einem grünen Oberteil bekleidet und ist vermutlich mit einem silbergrauen Mountainbike unterwegs. Ein Polizeihubschrauber ist ebenfalls an den Suchmaßnahmen beteiligt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der 30-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Zum Lichtbild des Vermissten: https://s.rlp.de/3R21S

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Nummer 06341/287-0 entgegen.

