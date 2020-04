Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Sportgeschäft

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von 22./23.04.2020, wurde in der Marktstraße, die Eingangstür eines Sportgeschäfts aufgehebelt. Nach derzeitigem Stand liegt der Sachschaden bei mehreren 1000.- Euro. Zeugen, die in der vergangenen Nacht, Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Marktstraße, Kapeller Straße oder Steinfelder Straße beobachtet haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Reiner Steigner

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



