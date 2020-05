Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Kuppenheim (ots)

Nach einem hinterlistigen Überfall in der Nacht von Freitag auf Samstag haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Wie die bisherigen Recherchen ergaben, sollen zwei 25- und 26-Jährige gemeinsam mit einigen weiteren Begleitern zu Fuß auf der Dammstraße auf Höhe des Kriegerdenkmals unterwegs gewesen sein. Kurz vor 3 Uhr seien plötzlich vier Unbekannte aus der Grünanlage an die Männer herangetreten. Ein geschätzt 18 Jahre alter Angreifer mit Rastalocken soll dem 25-Jährigen daraufhin unvermittelt einen Schlag versetzt und ihn hierdurch schwer verletzt haben. Anschließend attackierte der noch Unbekannte den zu Hilfe eilenden 26-Jährigen. Nach der Auseinandersetzung musste der 25-Jährige durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Angreifer soll einen dunklen Teint gehabt haben und von asiatischer Erscheinung gewesen sein. Er war mit einer grauen Kapuzenweste bekleidet.

Die Beamten bitten mögliche Hinweisgeber unter der Telefonnummer 07225 9887-0 um Kontaktaufnahme.

/ya

