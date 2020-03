Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Radfahrer stürzte

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Dinslaken (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 09.45 Uhr überquerte ein 20 Jahre alter Radfahrer aus Dinslaken die Fahrbahn an der Kreuzung Hünxer Straße / Wilhelm-Lantermann-Straße. Die Ampel war grün und der Radfahrer wollte in Richtung Hiesfeld weiterfahren.

Ein unbekannter Autofahrer, der die Wilhelm-Lantermann-Straße aus Richtung Bahnhof kommend in Fahrtrichtung Hiesfeld befuhr, fuhr wahrscheinlich bei Rot in den Kreuzungsbereich ein.

Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, bremste der 20-Jährige stark, stürzte dadurch und verletzte sich leicht.

Der unbekannte Fahrer des schwarzen Peugeot Kombi flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten jungen Mann zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell