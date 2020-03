Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrades

Dinslaken (ots)

Am Montag, 09.03.2020, wurden Polizeibeamte zum Fahrradabstellplatz am Bahnhof in Dinslaken gerufen, weil das Fahrrad einer Frau durch unbekannte Täter mit einem Fahrradschloss gesichert war.

Die Beamten konnten der Frau helfen und das Schloss mit einem Bolzenschneider lösen.

Das danebenstehende Herrenrad, dass nicht abgeschlossen war, nahmen die Beamten zur Eigentumssicherung mit zur Wache.

Es handelt sich um ein schwarzes Herrenrad der Marke Phoenix, X-Smoid. Am Fahrrad hing ein nicht genutztes Schloss in blau.

Der Eigentümer des Fahrrades und des Schlosses wird gebeten, beides bei der Polizei in Dinslaken abzuholen.

Oder: Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

