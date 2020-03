Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Pkw entwendet

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Montag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 08.00 Uhr, stahlen bislang Unbekannte einen Fiat Abarth 500, mit dem Kennzeichen WES-AQ230, von dem Ausstellungsplatz eines Autohändlers an der Krengelstraße. Das Auto ist hellgrün und hat eine schwarze Folierung an den Seiten in Form eines Skorpions. An den Radkästen befindet sich eine Folierung mit dem Namen des Autohauses.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

