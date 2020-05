Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Unbekannte entwenden Photovoltaikpanel, Zeugen gesucht

Berghaupten (ots)

Am Wochenende entwendeten bisher unbekannte Diebe einen LED-Geschwindigkeitsanzeiger, welcher an der B 33 in Fahrtrichtung Biberach, auf Höhe eines dortigen Geschäftes unweit des Pappelwaldsees, aufgestellt war. Der Messgerät war mit einem Photovoltaikpanel ausgestattet und wurde zwischen Freitag, 20 Uhr und Montag, 8 Uhr, gestohlen. Der Geschwindigkeitsanzeiger wurde etwa 300 Meter vom Aufstellort entfernt in einem umzäunten Grundstück total beschädigt aufgefunden. Das Panel hingegeben ist immer noch verschwunden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 1.800 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07803 9662-0 um Hinweise.

