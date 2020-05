Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Schwer verletzt

Forbach (ots)

Eine 39 Jahre alte Motorradfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der L80B schwer verletzt. Die Frau war gegen 14.20 Uhr von Hundseck kommend in Richtung Hundsbach unterwegs. Ein vorrausfahrender Motorradfahrer musste hierbei unvermittelt ein Ausweichmanöver einleiten und bremste seine Maschine bis zum Stillstand ab. Inwieweit hierbei ein dritter, entgegenkommender Zweiradlenker eine Rolle gespielt hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden. Aufgrund des plötzlichen Abbremsens des Vordermannes verlor die Enddreißigerin die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Sie zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass sie durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die hinzugerufenen Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 9.000 Euro.

