Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Wohnung und Gemeindehaus

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind am Montagabend zwischen 19 und 22 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Sonnenweg eingebrochen. Die Täter müssen über den Balkon in die Wohnung eingedrungen sein. Dort entwendeten sie zwei Spielekonsolen und Ringe.

Einbrecher haben sich in der Nacht zum Montag einen Weg durch ein Gemeindehaus am Kurt-Schumacher-Ring gebrochen. Mehrere Türen wurden aufgebrochen, Schränke und Schreibtische durchwühlt. Nach den ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld aus einer Geldcassette. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

