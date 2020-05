Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrzeug auf Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes zerkratzt

Nistertal (ots)

Am Samstagmorgen, 02.05.2020, in der Zeit von 09:30 bis 09:40 Uhr, parkte der Geschädigte seinen grauen VW-Bus auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in Nistertal, Hornisterstraße. In dieser Zeit wurde der hintere Kotflügel der Fahrerseite vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter Tel.: 02662-95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de.

