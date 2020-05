Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

In der Nacht von 30.04.2020 auf 01.05.2020 wurde ein Pkw Opel Corsa in der Schulstraße in 57627 Hachenburg beschädigt. Mit einem Stein wurde die Heckscheibe des Pkw eingeworfen. Durch eine Zeugin kann die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Telefonnummer: 02662/95580 oder per Email an pihachenburg@polizei.rlp.de

