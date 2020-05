Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vorsätzliches Verbrennen von Büchern aus einer öffentlichen Bücherkiste

Zeugen gesucht

Niederelbert (ots)

Zum wiederholten Male kam es zu der Verbrennung von Büchern aus einer freizugänglichen öffentlichen Bücherkiste in der Ortschaft Niederelbert. Die Bücherkiste, die von der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Josef Niederelbert gestiftet wurde, befindet sich in einem Bushaltewarteunterstand in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 65. Erstmalig wurde ein verbranntes Buch aus der Kiste am Montag, den 27.04.2020 im selbigen Unterstand auf dem Boden aufgefunden. Drei weitere verbrannte Bücher konnten am Morgen des Donnerstag, den 30.04.2020 im Bereich der Bleichwiese in Niederelbert aufgefunden werden. Die Polizei Montabaur führt diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gemeinschädlichen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Tat sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

