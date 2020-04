Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht an einer Tankstelle

Westerburg (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2020, gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall bei der ED-Tankstelle in der Wilhelmstraße 30, in 56457 Westerburg. Ein roter PKW fuhr vom Tankstellengelände herunter und bog in die Wilhelmstraße ein. Dabei übersah er einen PKW mit Pferdeanhänger, woraufhin es zum Zusammenstoß gekommen ist. Der rote PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der Rufnummer: 02663-98050 zu melden. Insbesondere, ob ein Kennzeichen des flüchtigen roten PKW bekannt ist.

