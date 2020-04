Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall auf der B414 in Höhe der Ortschaft Norken

57629 Norken (ots)

Am 29.04.2020 gegen 15:10 Uhr kam es auf der B414 zwischen Hachenburg und Kirburg, in Höhe der Ortschaft Norken, zu einem schweren Verkehrsunfall. An diesem Unfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Nähere Infos zum Unfallhergang, sowie der Zahl von Beteiligten und Verletzten folgen in einer weiteren Pressemeldung.

Aktuell ist die Bundesstraße an dieser Stelle voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

PI Hachenburg



Telefon: 02662/9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell