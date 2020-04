Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht- Zeugenaufruf

Bad Marienberg (ots)

Am Samstag, 25.04.2020 wurde in der Zeit von 13:15 Uhr bis 22:00 Uhr ein auf einem Parkplatz eines Altenheimes in der Weberstraße in Bad Marienberg geparkter grauer Pkw Hyundai vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beim Ein-/Ausparken in/aus eine/r Parklücke beschädigt.

Sachdienliche Hinweise auf den unfallverursachenden Pkw oder die/den Fahrzeugführer/in bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer: 02662-9558-0.

