Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Unfallflucht - Geparkter Pkw beschädigt

Westerburg (ots)

Am 29.04.20, im Zeitraum 09.00 Uhr bis 10.15 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 3, in Westerburg ein geparkter, roter Pkw Renault durch einen weiteren ein-/ausparkenden Pkw touchiert und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zum Unfall oder zu dem Verursacher erbittet die Polizei Westerburg unter der Telefonnummer 02663-98050.

