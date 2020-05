Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall. Fahrer reanimiert.

Neuhäusel (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2020 gegen 20.00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 114 zwischen den Ortschaften Neuhäusel und Kadenbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrzeugführer allein beteiligt verunfallte und nicht mehr ansprechbar war. Einsatzkräfte der Polizei Montabaur konnten auf einen 72-jährigen Fahrzeugführer aus dem Kreis Mayen-Koblenz treffen, welcher durch Ersthelfer an der Unfallstelle erst versorgt wurde. Durch den alarmierten Notarzt wurde der Mann reanimiert und anschließend ins Krankenhaus verbracht. Als Unfallursache könnte ein während der Fahrt erlittener Herzinfarkt vorliegen, worauf der Fahrzeugführer nach rechts in die dortige Leitplanke fuhr und diese leicht beschädigte. Die beiden Ersthelfer wurde vom Notarzt für ihre Maßnahmen besonders gelobt und könnten dem Mann das Leben gerettet haben.

