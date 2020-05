Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Montabaur (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 28.04.2020 bis Donnerstag, 30.04.2020 kam es in Aubachstraße 28 in Montabaur zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein weißer Pkw Audi A 3 beschädigt wurde. Der Audi stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand und dürfte bei dem Versuch vor diesem einzuparken durch einen anderen Pkw oder Transporter beschädigt worden sein. Der Pkw Audi wurde an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Montabaur in Verbindung zu setzen.

