Meschede: Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag und Samstag in eine Freienohler Waldhütte in der Gemarkung Breitebruch im Bereich der Scherse ein. Die Täter brachen mehrere Türen auf. Sie entwendeten einen Schwenkgrill mit Feuerschale sowie mehrere Flaschen Alkohol. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

