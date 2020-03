Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffitisprüher am Bahnhof

Meschede (ots)

Etwa 60 Meter einer Zugseite besprühten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag im Mescheder Bahnhof. Zwischen 01:45 Uhr und 02.30 Uh bemerkten Zeugen drei Autos im Bahnhofsbereich. Hierbei handelte es sich um einen Audi 80 mit Kennzeichen aus Lippstadt (LP), einen Skoda Roomster sowie einen Ford Mondeo. Zuvor waren drei männliche Personen auf dem Bahnhofsgelände aufgefallen. Diese können jedoch nicht näher beschrieben werden. Am Zug entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

