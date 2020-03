Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Wagshurst - Diebstahl aus Kirche

Achern, Wagshurst (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb oder Diebin entwendete vom Altar einer Kirche in der Hanauer Straße in den zurückliegenden Tagen einen Kerzenständer. Der Diebstahl wurde am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr festgestellt.

/ag

