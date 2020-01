Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Gekifft

Edenkoben (ots)

Lidflattern, extrem kleine Pupillen und zittrige Finger waren bei einem 41-jährigen Rollerfahrer noch am gestrigen Montag (27.01.2020. 11.15 Uhr) feststellbar, obwohl er bereits am vergangenen Freitag zwei Joints geraucht hatte. Der Mann wurde in der Staatsstraße kontrolliert und musste zur Blutprobe mit auf die Dienststelle. Seinen Weg legte er anschließend zu Fuß zurück. Wer als Kraftfahrzeugführer fernab vom Steuer einen Joint raucht, kann seine Fahrerlaubnis - anders als Wein- und Bierliebhaber - noch Tage später verlieren. Drogen und das Steuern eines Kraftfahrzeugs gehören nicht zusammen. Wer einen Joint vor Fahrtantritt raucht, darf sich über Sanktionen nicht wundern.

