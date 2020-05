Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand mehrerer Altpapiersammelbehälter in Jever

Jever (ots)

In der Steinstraße in Jever gerieten am 29.05.2020, gegen 03:40 Uhr, mehrere Altpapiersammelbehälter aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf den am angrenzenden Anbau befindlichen Efeubewuchs über. Gebäude- oder Personenschäden entstanden hierdurch nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Jever rückte mit insgesamt 22 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung aus.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Jever unter der Telefonnummer 04461 92110 entgegen.

