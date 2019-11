Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Jülich-Stetternich

Bild-Infos

Download

Stetternich (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Donnerstag und Sonntag Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Welche Beute die Diebe gemacht haben, ist noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Sonntag wurde die Polizei zu einem freistehenden Einfamilienhaus in Stetternich gerufen. Anlass des Einsatzes war der Anruf einer Zeitungsbotin, die meldete, die Haustüre des Hauses in der Wolfshovener Straße stünde offen, es sei aber offensichtlich niemand zu Hause.

Vor Ort betraten die Beamten das Haus und stellten fest, dass sämtliche Räume durchsucht wurden. Während des Einsatzes traf auch die Bewohnerin des Hauses ein und teilte mit, dass sie das Haus am 21.11. gegen 16:00 Uhr verlassen hatte. Was genau entwendet wurde, konnte die Dame auf Anhieb nicht sagen.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 110 an die Leitstelle der Polizei Düren zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell