POL-REK: 200615-2: Betrügerin machte Gewinnversprechen - Brühl

Eine gewiefte Kassiererin eines Verbrauchermarktes machte eine 83-Jährige auf einen Betrug aufmerksam, als diese Wertgutscheine in Höhe von mehreren hundert Euro erwerben wollte. Die Polizei warnt vor falschen Gewinnversprechen.

Eine 83-Jährige erhielt am Mittwoch (10. Juni) einen Anruf einer jungen Frau, die ihr weismachen wollte, dass die Seniorin erfolgreich an einem Gewinnspiel teilgenommen hätte und sie eine Gewinnsumme in Höhe von 28.500 Euro erwarten würde. Einziger Haken an der Auszahlung seien die Gebühren in Höhe von 800 Euro, die vor der Auszahlung zu entrichten seien. Dazu sollte die 83-Jährige im vorgenannten Verbrauchermarkt Gutscheine erwerben. Derart geblendet, begab sich die Seniorin zwei Tage später (12. Juni) tatsächlich gegen 14:00 Uhr in den angegebenen Verbrauchermarkt an der Kölnstraße und bat an der Kasse eine Angestellte um die Ausstellung der Gutscheine. Aufmerksam wie die 30-jährige Zeugin war, fragte sie nach dem Grund für das Ausstellen eines Gutscheines in so hoher Summe. Die Seniorin erklärte ihr den Hintergrund, worauf die Zeugin sofort einen Betrug vermutete, die Polizei informierte und die Seniorin bat, bis zum Eintreffen der Polizisten zu warten. Die Beamten klärten die Dame auf und konnten so mit Hilfe der Zeugin einen Betrug vereiteln.

Das Beispiel sollte Schule machen! Kommen auch Ihnen unüblich hohe Bargeldabhebungen oder der Kauf von paysafe-Karten oder Gutscheinen von dazu nicht passenden Personen seltsam vor, so scheuen Sie nicht nachzufragen und die Polizei zu informieren. Im vorgenannten Fall ist die Seniorin nicht zum Opfer skrupelloser und einfallsreicher Telefonbetrüger geworden. (bm)

