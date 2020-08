Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hördt - Einbrüche in Vereinsheime

Hördt (ots)

Gleich zu drei Einbruchsdiebstählen in Vereinsheime kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Hördt. Bei den Tatörtlichkeiten handelt es sich um den Tennisverein, das Schützenhaus sowie die Gaststätte Schnitzelwerk. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen haben Bargeld sowie Alkoholika entwendet. Täterhinweis liegen aktuell nicht vor. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf zirka 1000 EUR geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

