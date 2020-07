Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geklärte Unfallflucht nach Zeugenbeobachtung

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Samstag, den 04.07.2020, gegen 12:00 Uhr, konnte eine 32-jährige Ludwigshafenerin im Parkdeck des Rathaus-Centers eine Verkehrsunfallflucht beobachten und dies der geschädigten Fahrzeugführerin mitteilen. Ihr Fahrzeug wurde bei einem Parkvorgang beschädigt. Der Fahrzeugführer stieg aus und ging in Richtung des Rathaus-Centers. Die geschädigte Fahrzeugführerin erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

