Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung am Dynamikum durch Jugendliche

Pirmasens (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, war der Hausmeister des Dynamikums in der Schachenstraße gerade auf dem Weg zu einer Gruppe Jugendlicher, die sich im frei zugänglichen Innenhof des Dynamikums aufhielten. Plötzlich hörte er das Klirren von Glas und zwei männliche Jugendliche rannten aus dem Innenhof. Über die Gruppe war nichts näheres zu den beiden zu erfahren. Die Schadenshöhe des an einer Holztür eingeschlagenen Glassegments wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailpipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell