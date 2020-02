Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Ein grauer Mazda 2, der am 05.02.2020 zwischen 07:30 Uhr und 10:30 Uhr in der Alten Friedhofstraße am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Nr. 6 entgegen der Fahrtrichtung geparkt war, wurde im genannten Zeitraum von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich bei einem Wendevorgang am rechten hinteren Radlauf beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er einen Schaden von ca. 1.000 EUR verursacht hatte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. | pizw

