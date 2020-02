Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Gestern, gegen 20:00 Uhr, stand in der Rodalber Straße, unmittelbar hinter der Einmündung Hügelstraße, stadteinwärts, ein Hyundai IX20 am rechten Fahrbahnrand. Ein passierender Autofahrer beobachtete, wie ein älterer, roter Opel Astra, vermutlich mit KL-Kennzeichen, aus der Hügelstraße kommend nach rechts in die Rodalber Straße einfuhr. Dabei touchierte er den dort stehenden Hyundai. Der Fahrer des Astra, ein Mann mittleren Alters mit Vollbart hätte angehalten und den Schaden begutachtet. Dann wäre er aber einfach weitergefahren. Am Hyundai wurde der Kotflügel hinten links beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Poli-zeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailpipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

