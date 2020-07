Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallzeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 04.07.2020 gegen 09:28 Uhr kam es in der Brunckstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der Fahrzeugführer eines blauen BMW befuhr die Ruthenstraße in Richtung Brunckstraße und wollte auf diese nach links abbiegen. Der Fahrzeugführer eines weißen Toyotas befuhr die Brunckstraße in Richtung Carl-Bosch-Straße. Da beide der Auffassung waren eine Grün-Phase der Lichtzeichenanlage zu haben, sind beide in den Kreuzungsbereich eingefahren, sodass es zu einer Kollision kam. Zum Unfallzeitpunkt haben sich mehrere Fahrzeuge an der Kreuzung befunden, sodass diese gebeten werden sich zwecks Sachverhaltsklärung bei u.g. Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

