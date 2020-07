Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen/Rhein - Verletzter Radfahrer nach Unfall

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 03.07.2020, gegen 16:00 Uhr, kam es in Ludwigshafen/Rhein, in der Straße Im Hohen Weg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Hierbei übersah ein 41-jähriger Ludwigshafener beim Rechtsabbiegen mit seinem Fahrzeug den in gleicher Richtung fahrenden 15-jährigen Radfahrer aus Ludwigshafen und touchierte diesen. Der junge Radfahrer stürzte und erlitt leichte Schürfwunden an den Knien und am Ellenbogen. Sowohl am Auto, als auch am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

