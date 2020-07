Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Drei Fahrzeuge beschädigt- Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag, den 03.07.2020, auf Samstag, den 04.07.2020, um 00:25 Uhr, traten zwei bislang unbekannte Täter in der Otto-Stabel-Straße, in Ludwigshafen am Rhein, die Außenspiegel von drei geparkten Autos ab. Ein Anwohner konnte die Tat beobachten. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-963 2122.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell