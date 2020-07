Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendiebe gestellt

Ludwigshafen (ots)

Ein 41- und 30-Jähriger wurden, nachdem sie zwei Smartphones gestohlen hatten, vorläufig festgenommen. Die beide Ladendiebe befanden sich am Donnerstag (02.07.2020), gegen 16.50 Uhr, in einem Elektronikfachhandel am Rathausplatz, als vom Ladendetektiv beim Stehlen beobachtet wurden. Die Polizei fand bei der Durchsuchung noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln und Taschenmesser. Da die Identität der Männer nicht geklärt werden konnte, wurden sie zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo beide zweifelsfrei identifiziert werden konnten. Die Ladendiebe standen unter Alkoholeinfluss (1,57 und 2,44 Promille).

