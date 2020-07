Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Chlorgasaustritt im Willersinnfreibad

Ludwigshafen (ots)

Im Freibad am Willersinnweiher kam es in einem Technikraum, in welchem die Chlorzuführung für die Schwimmbecken geregelt wird, zu einem Chlorgasaustritt. In der Folge musste das Bad aus Sicherheitsgründen geräumt werden. 37 Badegäste verließen das Freibad, alle blieben unverletzt. Der Bademeister erlitt beim Betreten des Technikraumes Reizungen der Atemwege und wurde zur ambulanten Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Berufsfeuerwehr wurde die Ursache (technischer Defekt) behoben. Während des Einsatzes musste der Strandweg für die 2 stündige Einsatzdauer komplett gesperrt werden.

